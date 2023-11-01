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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihte ilk barış antlaşması olan “Kadeş Barış Antlaşması”nın ismini taşıyan meydandan boykot çağrısı yaptı.

Çorum Belediyesi, İsrail ürünlerine boykot başlattı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’ne ait sosyal tesis işletmelerinde artık İsrail menşeili ürünlerin yer almayacağını açıkladı.



Şehir merkezindeki Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan “Meydan Sosyal Tesisleri” önünde açıklama yapan Başkan Aşgın, “Barış adına söylenecek bir söz varsa bunu ilk söylemesi gereken şehir Çorum’dur. Çünkü tarihte ilk barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması’nın yapıldığı topraklar Hitit başkenti olan Çorum’dur.” dedi.



İsrail’in tüm dünyanın insanlık onuruna ve şerefine saldırdığını dile getiren Aşgın “Bir savaşta ne yapılmazsa İsrail bunların hepsini yapıyor. Filistin’de mabetler, hastaneler, okullar, mülteci kampları bombalanıyor. Amerika’dan, Avrupa’dan gelen bombalarla çocukların üzerine saldırıyorlar. Siyonist İsrail vahşetine devam ediyor. Batı bu vahşeti destekliyor. BM kararını tanımayan İsrail çocukları katletmeye devam ediyor. Böyle bir vahşeti, barışın merkezi Çorum’dan, Kadeş Barış Meydanı’ndan kınıyor, lanetliyoruz. Zulüm ile abad olunmaz. Mazlumların ahı yerde kalmayacak. İnşallah İsrail yeryüzünden silinecek.” şeklinde konuştu.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER KULLANILACAK

Çorum Belediyesi’nin şehrin 8 farklı bölgelerinde bulunan sosyal tesislerde artık İsrail menşeli hiçbir ürüne yer vermeyeceklerini açıklayan Aşgın, “Sosyal tesislerimizin tamamında yerli ve milli ürünler kullanılacak. Hiçbir şekilde İsrail menşeli ürün kullanılmayacak, servis edilmeyecek. Eli çocuk kanına bulanmış firmaların ürünlerine yer vermeyeceğiz.” dedi.



BAŞKAN AŞGIN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Aynı duyarlılığı tüm işletmelerden de beklediğini söyleyen Aşgın, boykot çağrısında bulundu. Aşgın “Ticari kaygılarla değil insani ve İslami kaygılarla hareket edelim. Şehrimizde İsrail ürünlerine yer vermeyelim. İlk uygulamayı sosyal tesislerimizde başlatıyoruz.” dedi.

Aşgın, açıklamasının ardından Meydan Sosyal Tesisleri’nin camına “Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerimizde İsrail menşeli ürünler servis edilmemektedir” yazılı etiketi yapıştırdı.