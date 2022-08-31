Çoklu Zeka Kreşi kurucu ortakları olan Gamze Gezginci ve Arzu Koç, Hanoğlu Konağı’nda gerçekleştirilen tanışma programına çocuklar, veliler ve öğretim ekibi birlikte kahvaltı yaptı. Çoklu Zeka Kreşi kurucu ortakları ve öğretim elemanları gelen misafirleri kapıda karşıladı.

Programın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesinden dolayı çocuklara Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı simgeli balonlar dağıtıldı. Program kapsamında Hanoğlu Konağı’nın bahçesinde çocuklar doyasıya keyfini çıkararak eğlendi.

(Samet YILMAZ)

