Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bu özel günün, çocukların karşı karşıya olduğu sorunların konuşulması ve çözümler üretilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

Ecz. Erol Afacan, açıklamasında şunları söyledi:

“Dünya Çocuk Hakları Günü, 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme, çocukların temel haklarını tanıyan, onların eğitim, sağlık, güvenlik ve yaşam haklarını garanti altına alan en kapsamlı uluslararası belge olarak kabul edilir. Türkiye, bu sözleşmeye 1990 yılında imza atarak çocuk haklarının korunmasında uluslararası taahhüt altına girmiştir.

Ancak, Türkiye’de ve dünyada çocuk haklarının ihlali hala devam etmektedir. Özellikle yenidoğan bebeklerin kötü niyetli çetelerin hedefi haline gelmesi ve yakın zamanda kamuoyunu derinden sarsan Narin gibi cinayetler, çocuklarımızın korunması için daha güçlü adımlar atılması gerektiğini göstermektedir.”

Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini güvence altına almanın, tüm bireylerin ve kurumların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Afacan, yenidoğan çetesi gibi olaylarda sıfır tolerans politikası uygulanması gerektiğini de vurgulayarak, “Bir toplumun geleceği, çocuklarına verdiği değerle ölçülür. Biz eczacılar olarak, yalnızca halk sağlığını değil, aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesini desteklemekle de sorumluyuz. Bu nedenle, Çorum Eczacı Odası olarak çocuklarımızın haklarının korunması ve daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” dedi.