Şehit İlhan Çaylan Anaokulu öğrencileri okul müdürü Mesut Bilişik ve öğretmenleri Gülşah Eröksüz ile Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ettiler.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Dere, onlara ikramda bulunarak, talep ve beklentilerini de dinledi.

Muhsin Dere, “Bugün Belediyemizde çok önemli misafirlerimiz vardı. Şehit İlhan Çaylan Anaokulu'ndan yavrularımız bizleri ziyaret ederek talep ve beklentilerini ilettiler. Anaokulu Müdürümüz Sn. Mesut Bilişik ve öğretmenimiz Sn. Gülşah Eröksüz eşliğinde; yavrularımıza, onlar için yapacaklarımızı anlatıp muhabbet ettik. Siz, bizim en önemli çalışma motivasyonumuzsunuz çocuklar.” ifadelerini kullandı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK