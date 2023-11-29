İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde farklı olaylarda kullanılan silahları küçük yaşta çocuklara temin ettikleri belirlenen 4 şüpheli, Mimarsinan Mahallesi ve Ulukavak Mahallesi’nde 2 ikamete ve Küçük Sanayi Sitesi’nde 1 iş yerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların üzerinden 1adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait çok sayıda mermi elde edildi.

Çorum da dâhil 3 ilde uyuşturucu operasyonu Çorum da dâhil 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Çocuk Şube Müdürlüğü’nce küçük yaşta çocukların suça sürüklenmelerini önlemek amacıyla kent genelinde alınan önlem ve düzenlenen uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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