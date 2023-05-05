Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararsı Cimnastik İl Birinciliği sona erdi. Minikler, küçükler ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalara 15 okuldan 96 sporcu katıldı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda minik A kız kategorisinde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birinci, Özel Çorum Ada İlkokulu ikinci, Mustafa Kemal İlkokulu üçüncü, Şehit Onur Bakbak İlkokulu ise dördüncü oldu. Minik A erkek kategorisinde ise Mustafa Kemal İlkokulu şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

Minik B kız kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bu kategoride de birinci olmayı başarırken, Albayrak İlkokulu ikinci, Özel Çorum Bahçeşehir İlkokulu üçüncü, Özel Çorum Doğa İlkokulu dördüncü oldu. Minik B kategorisinde de şampiyon yine Mustafa Kemal İlkokulu oldu.

Küçük kızlarda ise Mustafa Kemal Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, genç kızlarda Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalya verildi.

(Rıfat KARA)