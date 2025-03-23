Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Şanlıurfaspor’da üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gidildi. Kema Kılıç’la yolların ayrılmasından sonra daha önce 2 farklı dönemde yeşil-sarılı takımı çalıştıran Cihat Arslan takımın başına getirildi.

Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Cihat Arslan, 2014-2015 ve geçen sezon Şanlıurfaspor’da görev yaptı. Yeşil-sarılı takım, bu dönemlerde Cihat Arslan nezaretinde 32 maça çıkarken, 12 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgi alırken, 39 gol atıp, 34 gol yedi.

55 yaşındaki Cihat Arslan, bu sezonun ilk 5 haftasında Ankaragücü’nü çalıştırdı.

Sezona Erkan Sözeri ile başlayıp Sait Karafırtınalar ile devam eden Şanlıurfaspor, en son Kemal Kılıç nezaretinde 6 maça çıktı. Cihat Arslan, Şanlıurfaspor’un bu sezonki dördüncü teknik direktörü oldu.