Hiç gitmediği İstanbul İzmir otobanından ihlali geçiş yaptığı uyarısı mesajı alan OKKALI, haline gülsemi ağlaşanı bilemedi. Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilikle uğraşan 43 yaşındaki Yahya Okkalı geçtiğini günlerde telefonuna gelen '16 FBF 44 aracınız ile 02.05.2024 İstanbul İzmir otoyolu ihlali (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir.' mesajla şoku yaşadı.

Kendisinin hiç bir zaman otobana girmediğini belirten Okkalı, ne yapacağını kara kara düşünmeye başladı.

(İHA)

Editör: İHA AJANS