Kırıkkale (Delice) – Çorum demiryolu projesinin başlangıç tarihinin 2023, bitiş tarihin ise 2027 olarak belirlendiğini hatırlatan Mehmet Tahtasız, bu ödenekle bu projenin bitmesinin mümkün görünmediğini savundu.

“DEVEDE KULAK BİLE DEĞİL”

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Resmi Gazete’de yer alan rakamlara göre 120 kilometrelik Kırıkkale (Delice) – Çorum yüksek standartlı demiryolu projesinin 38 milyar 409 milyon 991 bin TL’si dış kredi olmak üzere toplam tutarı 46 milyar 476 milyon 90 bin TL. Buna karşın 2024 yılı için ayrılan ödenek ise yalnızca 2 bin TL. Üstelik bu ödeneğin bin lirası ise dış kredi ile sağlanacak. Ayrılan bu ödenek devede kulak bile değil. Geçenlerde verdiğimiz soru önergesi ile temeli atılıp 25 yıldır yapılmayan Çorum Havaalanı’nın da yatırım programından çıkarıldığını öğrenmiştik. Açıklanan yatırım programıyla da Çorum’a hızlı trenin çok daha uzun yıllar gelmeyeceğini öğrenmiş olduk. Dolayısıyla Çorum’a hızlı tren yok, yük treni yok, havaalanı yok. Yol yok, tünel yok. Yalnızca boş vaatler var. Çorum halkını oyalamak var. 2 bin liralık ödeneğin anlamı ‘Çorumlular siz hızlı trenin hayalini dahi kurmayın. Biz böyle bir proje ortaya attık ama yapmaya hiç niyetimiz yok’ demektir. Çorumlu hemşehrilerimizin aklıyla ve hayalleriyle alay etmektir. Çorumlu hemşehrilerimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır.”