Beraberinde CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüsetinoğlu, Kadın Kolları yöneticileri, Gençlik Kolları yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Cumartesi Pazarında halkın sorunlarını yerinde tespit eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver adeta bir dokundu, bin ah işitti.

Üreticiler, mazot, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerin pahalılığından, her gün yeni zamların gelmesinden, ürettikleri ürünlerin de karşılığını alamamaktan yakındı.

Vatandaşlar ise A’dan Z’ye tüm ürünlere yapılan zamlardan dert yanarak, ekonomideki bozuk düzene bir an önce son verilmesini istediler. Artık meyve ve sebzeyi tane ile almak zorunda kaldıklarını, hayat pahalılığından ve geçim sıkıntısından bunaldıklarını dile getiren vatandaşlar, ailelerinin, çocuklarının rahat edeceği bir yaşantıya kavuşmak istediğini ifade etti.



“YA ÇÖZÜN, YA DA GİDİN”

Semt pazarında üreticilerin, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların derdini dinleyen Nazlıaka ve Ünver, pazarın en yoğun olması gereken saatte bile sakinliğe, durgunluğa, moral bozukluğuna tanık olduklarını söyledi.

Ne üreticinin, ne de tüketicinin durumdan memnun olmadığını sözlerine ekleyen CHP'li Nazlıaka ve Ünver, “Toplumun tüm kesimleri sıkıntılı. Vatandaşımız geçinemiyor. İktidar partisi ülkeyi yönetemiyor. İktidara “ya bir yol aç, ya da yoldan çekil” diyoruz.

Halka daha fazla eziyet etmenin bir anlamı yok. Tek çözümü erken seçimde görüyoruz. Halkımıza söz veriyoruz: Tencerelerin kaynadığı, pazar sepetlerinin dolduğu, kimsenin yatağa aç girmediği bir düzeni kuracağız. Hodri meydan diyoruz ve seçim istiyoruz. Bizler seçime hazırız ve ülkemizi aydınlık bir geleceğe kavuşturmakta da kararlıyız” dediler.

“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, ziyaretin ardından Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan bir marketin işletmecisinin isteğini kırmayıp, işyerini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundular.