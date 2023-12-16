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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle düşen Saadet Meclis Grubu için adım CHP'den geldi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Sekreterliği’ne dilekçe vererek Saadet Partisi’ne geçti.

Saadet Partisi’nin vekil sayısının yeniden 20 olmasıyla grup kurulmuş oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kasap, Hasan Bitmez'in söylemi bitmesin diye vicdani sorumluluk hissettiğini söyledi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ İLE SINIRLI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın gerçeklerinin Meclis'te ifade edilmesine olanak tanınması için, bütçe görüşmeleri ile kısıtlı olmak kaydıyla Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi grubuna geçmiş bulunuyor. Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla aldığımız bu karara diğer partilerden de destek bekliyoruz" dedi.