Helva dağıtımına; CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Burçin Solmaz Polat, DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel Meclis Üyesi Engin Demir, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Parti yöneticileri, vatandaşlara helva ikramında bulunarak Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramını kutladı.

Etkinlik sırasında bir konuşma yapan İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “6 Mayıs, toprağın uyanışı, tohumun toprağa düşüşü, bolluk ve bereketin günüdür. 6 Mayıs, Hıdır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu, sevginin, hoşgörünün, barışın, dayanışmanın, yardımlaşmanın, kucaklaşmanın sembolü olan bir gündür” dedi.

Kamile Anar, şu ifadelere yer verdi:

“Hıdırellez, Anadolu’da, Balkanlar’da, Orta Doğu’da kışın bitiminin, baharın gelişinin kutlandığı bayramdır.

İnanışa göre 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlandığı gece Hıdır ve İlyas kardeşlerin yeryüzünde buluşmasıdır. Bu buluşma toprakla suyun buluşması, doğanın uyanışı, baharın bolluğu, bereketin, huzurun, hoşgörünün, sevginin, kucaklaşmanın günüdür.

Aynı zamanda Hızır günü olarak da bilinir. Şifa arayan, darda kalanların yardımcısı olarak düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın yeryüzünde buluşmasıdır.

6 Mayıs, aynı zamanda da; “ihtiyacım yok, boyun eğen insanlara, İhtiyacım yok, cebi için ülkesini satanlara, baş kaldırmasını bilmeyen insanlara İhtiyacım yok” dedikleri için, Amerikan emperyalizmine karşı geldikleri için, kimseyi öldürmedikleri halde idam edilen üç fidanın ölüm yıldönümü. Bedenleri yok ama fikirleri ile her gün artarak çoğalıyorlar.

11 ilimizde meydana gelen çağın felaketi olan depremde kaybettiklerimizi anmak için, günümüzde en çok ihtiyacımız olan sevgi, hoşgörü, tatlılık, huzur, barış, adalet getirmesi için geleneksel olarak her yıl 6 Mayıs 'ta bu etkinliği yapıyoruz. En kısa zamanda bütün dileklerinize kavuşmak dileğiyle…” (Haber Merkezi)