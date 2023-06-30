Bayramlaşma programına; İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, bazı eski il başkanları, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

“CHP, CUMHURİYETİN MAYASIDIR”

Tüm katılımcıların, partililerin ve halkın bayramını kutlayan CHP İl Başkanı Ümit Er, Kurban Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, başarı, adalet ve sevgi getirmesini diledi.

Ümit Er, CHP’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan 100 yıllık bir ulu çınar olduğunun altını çizerek, halkın en büyük umudu olan partiyi iktidara getirmek, yerel yönetimlerde yetkiyi almak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Ümit Er, CHP’nin Türkiye Cumhuriyetinin mayası olduğunu vurguladı.

“YEREL SEÇİMLERDE BAŞARIYI YAKALAMAK ZORUNDAYIZ”

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise geçtiğimiz Mayıs ayında 2 tur halinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin değerlendirmesini yaparak, önümüzdeki yerel seçimlerde üstün bir başarı sağlamak için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Tahtasız, “Tüm olumsuzluklara rağmen bu sıkıntılı ve zor günlerin yerini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile birlikte refah, huzur, barış, aydınlık dolu günlerin alacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Programda diğer katılımcılar da birer konuşma yaparak hem Kurban Bayramını kutladı, hem de CHP’nin iktidara getirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ve izlenecek yol hakkında görüşlerini açıkladı.

Bayramlaşma programında karşılıklı sohbet edilerek, parti çalışmaları değerlendirildi.