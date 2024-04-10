odurga’da belediye başkan adayı olmamasına rağmen partisinin en yüksek oyu alarak birinci parti olması, köylerde yapılan disiplinli çalışmaya bağlandı. CHP’nin Dodurga’da birinci parti olmasında Sadettin Akgül’ün emeğinin ve katkısının büyük olduğu belirtiliyor.

2019 seçimlerinde 47 yıllık Dodurga tarihinde ilk defa CHP’den il genel meclisi üyesi olan Sadettin Akgül, ilk girdiği seçimde CHP'yi ikinci parti yapmıştı. Akgül, 2024 seçimlerinde ise CHP’nin birinci parti olmasını sağladı.

Dodurga’nın sevilen simalarından Sadettin Akgül, 2019 yılında İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmesinin ardından ilçe merkezinde ve köylerde yaptığı etkili çalışmaların meyvesini partisini birinci yaparak almış oldu.

Akgül, şimdi de CHP’nin İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili oldu.

Editör: HABER MERKEZİ