Alınan bilgiye göre Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun bir nedenle koğuştaki yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya cezaevine gitti.

Jandarma ve İnfaz Koruma memurlarının müdahalesi ile durum kontrol altına alınırken, 9 mahkum ve 3 İnfaz Koruma memuru dumandan etkilendi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 12 kişi tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'da hastaneye gelerek durumla ilgili bilgi aldı.