Ali Rıza Ceylaner, “göreve seçildiğimizde ilk işimiz yolların bir an önce yapılmasını sağlamak” dedi. Köyleri mercek altına alan İl Genel Meclis Üyesi Adayları Ali Rıza Ceylaner ve Lütfi Kaynak, beraberinde parti temsilcileri İsmail Akbal, Nihat Öymen ve Cafer Sevinçoğlu ile birlikte çok sayıda köye daha çıkarma yaptı.

KÖYLERDE SAHA TARAMASI

Ceylaner ve beraberindekiler; daha önce ziyaret edilen köylere ilaveten; Hamamlıçayköy, Türkler, Beydili, Ayaz, Çatak, Kızılpınar, Acıpınar, Çalyayla, Eşençay, Aslanköy, Salur, Erdek, Yenice, Sarıışık, Tarhan, Tarhankozlusu, Çakır, Babaoğlu, Budakören, Pembecik, Ovacık, Arpaöz, Büyükdivan ve Küçükgülücek köylerini ziyaret etti.



31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkıp mecliste görev alması halinde üreticinin, köylünün sesi olacağını, sorunların çözümü için gece – gündüz gayret göstereceklerini söyleyen Ceylaner, “Köylerimizin derdini biliyorum ve köylerimize eşit hizmet ilkesi ile hizmet etmeye hazırım. Mecliste çiftçimizin, köylümüzün, halkımızın temsilcisi ve sesi olacağım” dedi.

“YOLLARIN STANDARDINI YÜKSELTECEĞİZ”

Birçok köy yolunun bozuk olduğunu, yolların adeta köstebek yuvasına döndüğünü, köylerde üretim yapan halkın bu yollardan dolayı çile çektiğini anlatan Ceylaner, “Görüyoruz ki köy yolları yol olmaktan çıkmış. Kırsal alana hizmet gitmiyor. Oysa yol olmadan medeniyet olmaz, üretim olmaz. Göreve geldiğimizde köy yollarının standardının yükseltilmesine önem vereceğiz. Destek sizden, hizmet bizden” dedi.

Ali Rıza Ceylaner ve beraberindekiler, tüm seçmenleri 31 Mart’ta sandık başına davet ederek, iyi kadrolara destek verilmesini talep etti.