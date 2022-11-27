Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hafta sonu tatiline girmesinin ardından Çorum’a gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Osmancık Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Hal-hatır sorarak hayırlı işler dileyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Çorum’a ve Çorumlulara ne yapsak azdır. Bu insanların duası ve desteğiyle inşallah 2023 seçimlerinden de zaferle çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’te hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ezici bir üstünlükle yeniden seçilecek, hem de Cumhur İttifakı olarak mecliste bugünkünden çok daha güçlü olarak temsil edileceğiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)

