AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, 10 Nisan’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Çorum ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantının ardından, kente yönelik önemli destek ve yatırımların onaylandığını açıkladı.

Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile birlikte yapılan koordinasyon toplantısında belediye başkanlarının taleplerinin doğrudan Bakan Kurum’a iletildiğini belirten Alar, “Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Çorum’umuz için onaylanan dev destek paketini gururla paylaşıyoruz” dedi.

İL ÖZEL İDARESİ’NE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Toplam 331 milyonu bulan açıklanan paket kapsamında İl Özel İdaresi’ne; yol, altyapı ve içme suyu projeleri için toplamda 40 milyon lirayı aşan hibe sağlanırken, imar planları, zemin etütleri ve çeşitli sosyal projeler için de ek kaynak aktarımı yapılacak. Ayrıca iş makineleri ve çevre ekipmanları desteği de verilecek.

BELEDİYE YATIRIMLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Çorum Belediyesi başta olmak üzere il genelindeki birçok belediyeye önemli destekler sağlanacak. Çorum Belediyesi için konut projeleri, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, sıfır atık yatırımları ve tarihi yapı restorasyonları öne çıkarken, araç ve ekipman desteği de pakette yer aldı.

İLÇELERE VE BELDELERE YAYGIN YATIRIM

Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Laçin, Kargı, Osmancık, Oğuzlar, Ortaköy, Sungurlu ve Uğurludağ başta olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde; yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları, park, millet bahçesi ve sosyal alan projeleri, içme suyu yatırımları, kentsel dönüşüm ve konut projeleri, araç ve ekipman destekleri gibi çok sayıda kalemde milyonlarca liralık hibe ve kaynak aktarımı yapılacağı bildirildi.

“ÇORUM’UN HER KÖŞESİNE HİZMET”

Açıklamasında birlik ve koordinasyon vurgusu yapan İl Başkanı Alar, “Milletvekillerimizle el ele, gönül belediyeciliği anlayışıyla Çorum’un her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.