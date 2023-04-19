Ömer Cevdet Cerit’in, rahatsızlık hissetmesi sonucu oğlu Dr. Cihat Cerit tarafından Özel Hastane’ye götürüldüğü, burada kalp damarlarının tıkalı olduğunun tespit edilmesi üzerine Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alındığı, ancak kalp yetmezliği nedeniyle kurtarılamadığı öğrenildi.

Merhum Neşet Cerit ve merhume Emine Cerit’in oğulları, hepsi de merhum olan Rıfat Cerit, Talat Cerit, Necdet Cerit ve Dr. Mithat Cerit’in kardeşleri, Süheyla Cerit’in eşi, Dr. Cihat Cerit, Diş Hekimi Gülşat Sağlam ve Dr. Serhat Cerit’in babaları, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şefkat Güler’in amcası olan Cevdet Cerit’in cenazesi, saat 15.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Akşemsettin Camii’ne getirildi. Burada, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, sevenleri ve çok sayıda sağlıkçı ile vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)