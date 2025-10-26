Çorum Eğitim ve Sanayi İş Birliği Derneği (ÇESİAD) tarafından yılın ilk burs kahvaltısı İstanbul’da Mimar Sinan Camii Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Bölge Adliye Mahkemesi 51. Daire Başkanı Hakim Dursun Yılmaz, çeşitli bürokratlar, siyasiler, ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrenciler katıldı.

Dayanışma ve paylaşım ruhunun ön planda olduğu buluşmada, öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğu paylaşıldı. Etkinlikte konuşan dernek yetkilileri, gençlerin eğitimine verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. ÇESİAD yönetimi, katılım sağlayan tüm misafirlere ve destek veren herkese teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK