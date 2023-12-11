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Filistin’e destek için Yetim Vakfı bünyesinde düzenlenen hayır çarşısına ÇESİAD öğrencileri de yardıma koştu. Yetim Vakfı’nın hazırladığı ve gönüllülerin bağışladığı ürünlerin Filistin halkına destek için satışı yapıldı. ÇESİAD öğrencileri yiyecek ve içeceklerin satışı, hazırlanması, düzenlenmesi noktasında her türlü ihtiyaç için emek harcadılar, hayırda yarıştılar. Kermes için ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla ortaya koydular. Filistin ve Gazze için tek yürek oldular.

Kurulduğu günden bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren ÇESİAD, Filistin’de yaşanan katliama sessiz kalmamakta; öğrencileriyle hayır çalışmalarına da destek oluyor. ÇESİAD ayrıca 2024 yılında yapılması planlanan sosyal sorumluluk projelerinin hazırlığına da başladı.