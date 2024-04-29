Cep telefonlarının ekranları, çeşitli dış etkenlerle çabuk tahrip olabiliyor. Kırık ekranların yenilenmesi, kırık arka kapakların tamiri ve bataryalarının değiştirilmesi amacıyla açılan teknik servis, Kubbeli Caddesi Zafer Çarşısı 2. katında hizmet vermeye başladı.
Oled Teknik Sahibi Sefa Karaca, cep telefonlarının görünümünü, işlevselliğini ve güvenliğini yeniden sağlamak suretiyle telefonların ömrünü uzattıklarını belirterek, “Telefonunuzu ilk günkü gibi keyifle kullanma güvencesi veriyoruz” dedi.
Editör: Haber Merkezi