ARCA Çorum FK, Türk futbolunun önemli isimlerinden Cengiz Ünder’i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe SK forması giyen millî futbolcunun transferi konusunda hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Cengiz Ünder ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandı.

AVRUPA DENEYİMİYLE ÇORUM’A GELDİ

1997 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Cengiz Ünder, futbol altyapısına Bucaspor’da başladı. Gelişimini Altınordu’da sürdüren başarılı futbolcu, profesyonel kariyerinde Altınordu ve İstanbul Başakşehir formalarını giydi.

Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken millî futbolcu, daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma’ya transfer oldu.

Kariyerinin devamında İngiltere’de Leicester City, Fransa’da Olympique de Marseille ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Los Angeles FC formalarını giyen Cengiz Ünder, Türkiye’de ise Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarında yer aldı.

A MİLLÎ TAKIM’DA DA FORMA GİYDİ

Türkiye’yi alt yaş kategorilerinde uzun yıllar temsil eden Cengiz Ünder, A Millî Takım formasıyla da birçok uluslararası karşılaşmada görev yaptı.

Avrupa’nın önemli liglerinde edindiği tecrübe ve millî takım kariyeriyle dikkat çeken deneyimli futbolcunun, ARCA Çorum FK’nın yeni sezon hedeflerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

ARCA Çorum FK, yeni transferi Cengiz Ünder’e kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir sezon diledi.