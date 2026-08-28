31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş’a konuk olacak olan Arca Çorum FK’da hazırlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor.

Teknik heyet nezaretinde yapılan çalışma, spor salonunda gerçekleştirilen kuvvet antrenmanıyla başladı. Futbolcular, programın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yaptı.

Saha bölümünde ise pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-siyahlı ekip, taktiksel dar alan oyununun ardından üç takımlı oyun çalışması gerçekleştirdi.

Oldukça tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, Arca Çorum FK Beşiktaş karşılaşması öncesindeki hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.

YOLCULUK PAZAR

Arca Çorum FK, Beşiktaş karşılaşması için Pazar günü İstanbul’a hareket edecek.

Kırmızı-siyahlı kafilenin, Beşiktaş maçı öncesinde hazırlıklarını tamamlamasının ardından Pazar günü akşam saatlerinde Merzifon Havalimanı’ndan uçakla İstanbul’a gitmesi planlanıyor.

Arca Çorum FK, İstanbul’a ulaştıktan sonra maç öncesindeki son hazırlıklarını tamamlayarak kritik Beşiktaş karşılaşmasını beklemeye başlayacak.