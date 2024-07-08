AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sel ve su baskını uyarılarının ardından son 24 saatte ülke genelinde en çok yağış alan il Samsun oldu. Samsun'un Çarşamba ilçesinde metrekareye 118 kilo yağış düşerken, geceleyin etkili olan sağanak cadde, sokak ve evlerde su baskınlarına neden oldu. Baskınlara Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ile ilçe belediye ekipleri anında müdahale etti.

SASKİ tarafından ilçede ağırlıklı sorunların olduğu mahallelerden Çay Mahallesi'nin Adapark mevkii ile Salıpazarı yoluna yakın kısmı, Kirazlıkçay Mahallesi'nde Değirmenbaşı ve Yeşilırmak Caddeleri ile TOKİ mevkii, Hasanlı Caddesi, Seyfullah Edin Caddesi ve Şampiyon Sokak, Batuhan Yılmaz Sokak, Orta Mahallede Doktor Ata Giritli, Doktor Orhan Atılgan, Doktor Erol Uysal ve Tuncay Kocabaş Caddeleri, Sebze hali alt geçidi, itfaiye yanı alt geçit ve tarihi köprü altı alt geçişi, Salıpazarı Ayvacık Köprüsü altındaki geçişlere müdahale edildi. Eski hatların yetersizliğinden dolayı meydana gelen 27 ayrı noktadaki su taşkınlarına müdahale edildi. Bunların yanı sıra Su baskını yaşanan 12 evde su tahliye çalışması yapıldı.

Çarşamba'daki sel, taşkın ve su baskınlarında SASKİ ekipleri tarafından 6 kombine kanal açma makinası, 4 vidanjör, 2 su tankeri, 2 beko-loader ve 71 personel ile mücadele verildi.

Editör: İHA AJANS