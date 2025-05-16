Edinilen bilgiye göre, A.E. (16), M.B. (17), N.K. (15) ve A.E. (16), düz kontak yöntemiyle çaldıkları 19 ADP 161 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille Alaca ilçe merkezine geldi. Ehliyetsiz sürücü, otomobille drift yaparken çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından Çorum Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 4 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: İHA AJANS