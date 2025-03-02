Alınan bilgiye göre aralarında önceden anlaşmazlık bulunan Hüseyin M. İle Caner S. ve Mercan S., trafikte karşılaştı. Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde seyir halinde olan iki grup araçlardan bir birlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Hüseyin M., çevrede bulunan bir benzin istasyonuna sığındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Hüseyin M., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak müdahaleye alındı.

Olaydan kısa süre sonra şüpheliler Caner S. ve Mertcan S., olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte polis merkezine gelerek teslim oldu.

Olay yeri ekiplerince yapılan incelemede her iki araca da mermi isabet ettiği belirlenirken cadde üzerinde de boş silah kovanları tespit edildi.

Yaralı Hüseyin M.’nin olayda kullandığı tabanca ise yapılan arama sonucu benzin istasyonunda boş meşrubat kasalarının arasında bulundu.