Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 28.hafta maçında konuk ettiği Boluspor karşısında 2-0 gibi şok bir yenilgi alarak taraftarlarını endişelendirmeye başladı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Alpaslan Şen’in yönettiği maça etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK ilk 10 dakikada bulduğu pozisyonlardan Eren ve Thomas’la yararlanamadı. Oyunda dengeyi kuran Boluspor zaman zaman etkili ataklar geliştirirken, 13.dakikada Aleksic’in yakın mesafeden vuruşu yandan auta gitti.

Devrenin son dakikalarında ataklarını sıklaştıran Çorum FK, Eren’in paslarında Thomas ve Ferhat’la yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Boluspor oldu. Konuk ekip, Çorum FK’nın iki stoperi Toure ve Landre’nin hatalı pasları sonunda iki net pozisyon bulurken, bu pozisyonlardan birini 56.dakikada Jefferson’la gole çevirerek öne geçti.

Golden sonra bir türlü toparlanamayan Ahlatcı Çorum FK’da bireysel hatalar devam ederken, 80.dakikada Oğuz’un penaltı golüyle fark ikiye çıktı.

Son dakikalarda farkı azaltmaya çalışan Ahlatcı Çorum FK’nın 89’da Thomas’la topu direkten dönünce karşılaşma konuk takımın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK 39 puanda kalırken, Boluspor puanını 41’e yükseltti.

Editör: RIFAT KARA