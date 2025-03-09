Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen ve ilk sınavını ligin en formda takımlarının başında gelen Gençlerbirliği’ne karşı veren Ahlatcı Çorum FK’nın çiçeği burnunda teknik direktörü Tuncay Şanlı, futbolcularla tanışmasında önemli mesajlar verdi.

Futbolcularla tek tek tokalaşan Tuncay Şanlı, yaptığı kısa konuşmada, karşılıklı saygı vurgusu yaparken, hata yapmaktan korkmamalarını, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Şanlı, “Hayatımdaki en önemli noktalardan biri saygıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde olursak, işimiz daha kolay olur.

Bu oyun çok basittir. Bunu da yapacak olan sizlersiniz. Biz her zaman yanınızda olacağız. Hata yapmaktan korkmayın. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Siz sadece sahada işinizi yapın, işinize konsantre olun” dedi.