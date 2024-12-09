Bursa’da yaşayan hemşehrimiz Ahmet Berksun, “Kravatlı Simitçi” olarak Bursalılar tarafından yakından tanındığı gibi, medyanın da büyük ilgisini çekiyor.

Ahmet Berksun’un kısa hayat öyküsü, önceki gün de A Haber Televizyonu tarafından Bursa’nın cadde ve sokaklarındaki görüntüler eşliğinde, “Bir İnsan Bir Hikaye” başlığı altında verildi.

Çorumlu Ahmet Berksun, emekli olduktan sonra simitçiliğe başladığını, her sabah tıraşını olup takım elbisesini giydiğini, kravatını takıp koluna simit sepetini takarak satışa çıktığını anlatırken, “Bir gün sepetimin başında duruyorum. Müşteriler geldi, bekliyorlar. ‘Ne bekliyorsunuz?’ diye sordum. ‘Simitçiyi bekliyoruz’ dediler. ‘Simitçi benim’ deyince şaşırdılar, ‘Takım elbiseli, kravatlı simitçi mi olur?’ diye tepki gösterdiler.” diye konuştu.