Genel kurula Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı İlyas Akyol, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeler katıldı.

Divan başkanlığına İsmail Şanal, divan üyeliklerine ise Arzu Özkader ve Oğuz Pehlivanlı’nın getirildiği Bem Bir Sen Çorum Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Burhan Şahin, 2005 yılından bu tarafa Şube Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, bu süre içerisinde diyalog yoluyla aldıkları talepleri Ankara ve genel merkeze iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Belediyelerde ve Özel İdare’de imzaladıkları sosyal denge sözleşmesinin bundan sonra toplu iş sözleşmesine dönüşmesini talep ettiklerini kaydeden Şahin, ayrıca 3600 ek göstergesinin de tüm devlet memurlarına uygulanması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ise her zaman emekçilerin yanında olduklarını ancak esas olanın ise milli birlik ve beraberlik olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı Aşgın’ın her platformda ‘ben Eğitim-Bir-Sen’liyim, Sağlık-Sen’liyim, Hak-İş’liyim’ dediğini, kendisinin de aynı düşüncede olduğunu belirten Yağbat, “Bizler de Memur-Sen’e bağlı bütün sendikaların üyesiyiz” dedi.

Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının oylanıp aklanmasının ardından seçime geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimde Burhan Şahin yeniden güven tazelerken, yönetim kurulu ise Yakup Fındıkçı (Şube Sekreteri), Veli Singer (Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma), Mesut Gürbüz (Başkan Yardımcısı Mali İşler) ve Ekrem Özer (Başkan Yardımcısı Eğitim ve Mevzuat)’den oluştu. (Taner ŞİMŞEK)