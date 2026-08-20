Profesyonel liglerde Hatayspor, Ankaraspor, Çorum FK, Silivrispor, Batman Petrolspor, Tarsus İdman Yurdu, Kırıkkale FK ve son olarak Fatsa Belediyespor formalarını terleten Çorumlu futbolcu Burak Seres 2024-2025 sezonuna amatöre döndü. Amatörde ilk yıl KDZ Ereğlispor’da top koşturan tecrübeli kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon ise Manavgat Belediyespor’un başarısı için ter döktü. Bu sezon için boşa çıkan Burak Seres geçtiğimiz gün Bursa’ya giderek Yenişehir Belediyespor ile sözleşme imzaladı.
Muhabir: RIFAT KARA