Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Türkiye Şampiyonası Amasya’da devam ediyor. A grubunda mücadele eden Çorum kız takımı bugün ilk maçında Sivas ile karşı karşıya geldi.

Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu’nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçı Çorum’un yıldız sultanları 3-2 kazandı.

Çorum temsilcisi yarın saat 10.00’da aynı salonda Bingöl takımı ile karşılaşacak. Bu maçı da kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.