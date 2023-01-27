Büğrüoğlu Köyü sakinlerinden Kum Nakliyat Sahibi Kenan Kum, Çorum İl Özel İdaresi yetkililerine seslenerek, köy içerisinden geçen yolların imara göre şekil almasını istedi. Yolda karşılıklı iki aracın geçmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kenan Kum, “Bir yangın çıksa bunun vebalini kim ödeyecek?” diye sordu.

“YOLLAR DAR, NE İTFAİYE, NE AMBULANS GİREBİLİR”

Yolların dar olması nedeniyle evlerin de birbirine bitişik haline geldiğini dile getiren Kum, “Bu yola ne itfaiye ne de ambulans girer. Köyümüzde içinde bulunduğumuz 21. yüzyıla yakışmayan görüntüler mevcut. Köy halkı yol olması gereken yerlere bahçe duvarları çekmiş. Köy sakinleri olarak bizler bu duvar ve tel örgüleri yıkmaya ve yolumuzu genişletmeye dünden razıyız. Yeter ki gelin ve el birliği ile bu işi çözelim” dedi.

“MEZARLIK VİRANE HALDE”

Ayrıca köy mezarlığının da virane halde olduğunu belirten Kenan Kum, mezarlıkta yer kalmadığını ve acilen genişletilmesi ve mezarlık yolunun da kilit taşı ile döşenmesi gerektiğini söyledi. Yakın bir zamanda mezarlığın heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini de vurgulayan Kum, mezarlık çevresinin istinat duvarı ile çevrilmesini istedi.

YÖNETİCİLER KÖYE DAVETLİ

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, milletvekilleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve siyasi parti temsilcilerini köylerine davet eden Kenan Kum, bugüne kadar köylerine kimselerin gelmediğini, seslerini duymadığını aktararak, “Gelin el birliği ile köyümüzü daha yaşanabilir hale getirelim. Gelin hep birlikte bir çayımızı, kahvemizi, ayranımızı için” ifadelerine yer verdi.

YÖN TABELASINDA BİLE KÖYÜN İSMİ YOK!

Öte yandan Kenan Kum, Çorum-Ankara yolu üzerinde bulunan köylerinin bir yön tabelasının olmadığını kaydederek, yön tabelasına Büğrüoğlu Köyü’nün de eklenmesini talep etti. (Haber Merkezi)

