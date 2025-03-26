Doğuştan engelli olan Buğlem Kahraman (13), üç gün önce başlayan rahatsızlığı nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İzmir Lokantası’nın döner ustası Mustafa Kahraman’ın kızı olan Buğlem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Buğlem’in vefatı tüm sevenlerini yasa boğarken cenazesi Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. 
Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katılarak aileye taziyelerini iletti.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. 

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Editör: SELDA FINDIK