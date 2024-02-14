Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşan 11 aylık SMA’lı Sema Ekinci’nin ailesinin yardım çığlığı devam ediyor. Türkiye’de karşılanmayan gen tedavisi yurtdışında ise çok pahalı. Sema’nın bu hastalıktan kurtulması için 2 buçuk milyon Dolar gerekiyor.

Sema Ekinci 11 aylık iken SMA Tip 1 tanısı konuldu ve günden güne kaslarını kaybediyor. Sema’nın ailesi de SGK’nın karşılamadığı gen tedavisine ulaşabilmek için büyük çaba veriyor. Vakit günden güne daralıyor ve ailenin endişesi her geçen gün artıyor. Baba Nurullah Ekinci kızlarının gen tedavisi için büyük mücadele veriyor.

Ekinci ailesi valilik onaylı bir kampanya başlattı kızları için. Aile ayrıca sosyal medya platformu instagram üzerinden de sma_semayaumutol hesabını açarak çığlıklarını duyurmaya çalışıyor.

Sema bebek yurt dışından temin edilen ilaca ulaşabilirse hastalık duracak ve sağlığına kavuşa bilecek. Ancak gen tedavisi için 2 buçuk milyon Dolar gerekiyor. Gerekli olan paraya ulaşıla bilinirse Sema Ekinci de yurtdışında yapılan tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde evine dönebilecek.

VALİLİK ONAYLI İBAN

TL- TR65 0001 5001 5800 7318 7693 43

DOLAR- TR21 0001 5001 5804 8021 9539 79

Alıcı Sema Ekinci – Vakıfbank