Dilek Yarımadası Milli Parklar içindeki denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler, park içerisinde yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan Yılkı Atları ile koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı, Tüylü Çan Çiçeği ve Kum Zambağı bitkilerine yönelik kontrol gerçekleştirdi.

Kontroller sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve ekiplerin yaban hayatı ve endemik bitki türlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği bilgisine ulaşıldı.