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SAO PAULO (İHA) - Brezilya Amazonları’nda 9 günde telef olan yunus sayısı 110’a ulaştı.

Aşırı sıcaklık ve kuraklıkla mücadele eden Brezilya Amazonları’nda telef olan yunus sayısı artmaya devam ediyor. Brezilya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı'na bağlı Mamiraua Enstitüsü, Tefe Gölü’nde 2 yunusun daha ölü bulunmasıyla 24 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gölde ölen yunus sayısının 110’a ulaştığını açıkladı.

Yunus ölümlerinin nedeni henüz tespit edilmezken, uzmanlar su sıcaklıklarının yükselmeye devam etmesi durumunda ölümlerin artabileceğini belirtti. Denizbilimci Miriam Marmontel, su sıcaklığının Tefe Gölü'nde normalin 8 derece üstüne çıktığını ifade ederek, ısınmanın hipertermiye neden olabileceği gerekçesiyle ölümlerde belirleyici rol oynayabileceğini söyledi. Yüksek sıcaklıkların sudaki toksik bir maddeyi arttırdığını da ifade eden Marmontel, zayıflayan yunusların hayatta kalmak için gölü besleyen nehre yüzemediğini söyledi. Marmontel, "Bu, yunusların neden gölü terk etmediğini açıklayabilecek başka bir araştırma konusu. Yüksek sıcaklıklar ve biyotoksin birleşimi onları öldürmüş olabilir” dedi.



Ekipler örnek topluyor

Chico Mendes Biyoçeşitlilik Koruma Enstitüsü, ölümleri araştırmak için veterinerlerden ve uzmanlarından oluşan ekibin bölgeye gönderildiğini açıkladı. Bölgeye gelen ekipler, ölen yunuslardan örnek alarak araştırmalarına başladı. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ölümlerin nedeni ortaya çıkana kadar göldeki yunusların koruma altına alındığı ifade edildi.

Tefe Gölü çevresinde geçtiğimiz haftadan bu yana sıcaklıkların 39 dereceyi aştığı belirtilmişti.