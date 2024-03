Birinci sezonunda 40 ayrı şehirde, 80 oyun ile binlerce seyirciye ulaşan oyun sezonun en ilginç tiyatro projesi oldu. Konusu itibari ile bir ilk olan bu oyun sahnelendiği her yerde büyük ilgi ile karşılanıyor. Oyunu seyretmek isteyenler biletlerini aylar öncesinden alıyor, bu etkinliğin biletleri satışa çıktığı gibi tükeniyor.

Sezen ve Kerem tanıştıkları ilk günden itibaren tartışıyorlar. Farklı görüşlere sahip olan çiftimizin bu tartışmaları onları birbirine yaklaştırıyor. Evlendikten sonra da bu eğlenceli tartışmalar sürüyor. Ve günün birinde birbirlerine çok farklı bir tarz ile BOŞANMA TEKLİFİ ediyorlar.

Ülke gündemini ve içinde bulunduğumuz durumu mizah yoluyla anlatan oyunda Fulden Akyürek ve Barbaros Uzunöner seyirci karşısına çıkıyor.

Oyunun yazarı Barbaros Uzunöner “Mizah yolu ile toplumsal terapi yapıyoruz. Herkes rahatlayıp gidiyor. Her iki tarafa da eşit şekilde yaklaştığımız için her gelen beğeniyor. Bir ilk olma özelliği taşıyan bu oyun seyirciden tam puan alıyor. Seyirci bu oyuna REY veriyor” dedi.

