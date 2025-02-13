Eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının hayatını kurtarmak için bir iş yerine sığındığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olay, akşam saatlerinde Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Y., eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Editör: İHA AJANS