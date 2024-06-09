Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi 2591 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hemşire olan Saniye Arslan (40) nöbete gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada boşandığı eşi İhsan Uğurlu’da (61) otomobilin içerisine bir anda bindi. İkili bir süre sonra konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle İhsan Uğurlu tabanca ile Saniye Arslan’ı başından vurdu. Ardından Uğurlu aynı tabanca ile kendini başından vurarak intihar etti.Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Yüreğir Devriye Ekipleri araç içerisinde 2 kişinin tabanca ile vurulduğunu görünce bölgeye 112 Sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüreğir Devlet Hastanesinde hemşire olan Saniye Arslan’ın cenazesi çalıştığı yere getirildi. Düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığına götürüldü.

(İHA)

Editör: İHA AJANS