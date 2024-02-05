Olay Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki İ.G., bir nedenle Erdem Sokak’ta bulunan ikametinin penceresine çıkarak boğazına bıçak dayadı.



Vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailevi sorunları bulunduğu öğrenilen ve uzun süre boğazına dayadığı bıçakla ekiplerin yanına yaklaşmasına izin vermeyen İ.G., polisin çabaları sonucu ikna edildi.

Elindeki bıçağı polise teslim eden genç adam sağlık ekiplerince yapılan kontrol sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.