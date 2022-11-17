2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, liderlik koltuğuna oturduktan sonra, 4 hafta süren kâbus dönemi geçirirken, teknik direktör değişikliğinin ardından, 3-0’lık Bayburt Özel İdare galibiyetiyle kötü gidişe “dur” dedi. Geçtiğimiz hafta da deplasmanda İnegölspor’u 3-0 mağlup eden Çorum FK, zirve ile farkı 1 puana indirdi. Pazar günü, sahasında 24 Erzincanspor’la kritik bir maç oynayacak olan kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, galip gelerek seriyi sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Teknik direktör değişikliği ile takımın başına Tahsin Tam’ı getirdiklerini ve iyi bir hava yakaladıklarını anlatan Tuğrul Topuz, “Sezona başlarken hedefimiz şampiyonluktu. İnişli çıkışlı bir grafik çizdik ama son 2 haftada aldığımız galibiyetlerle iyi bir hava yakaladık. Şu anda, zirve ile aramızda 1 puan fark var. 3 puanlık sistemde, 1 puanlık farkın hiçbir önemi yok.

4 haftalık galibiyet özleminin ardından, son 2 haftada aldığımız galibiyetlerle çok iddialı bur konuma geldik. Bizim için lig yeni başladı diyebiliriz. Aynı ciddiyetle devam edip, ilk yarıyı zirvede bitirmeyi hedefliyoruz. Bu havayla da sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olacağımızdan hiçbir şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

Erzincanspor’la Pazar günü oynayacakları maça da değinen Topuz, “İyi gidiyoruz ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Erzincanspor da ligin iyi takımlarından biri. Zor bir maç olacak ama, kazanmaya odaklandık. Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Salih Zafer cezalı, Mehmet Taşçı sakat olduğu için forma giyemeyecek ama, bu arkadaşların yerine kim oynarsa oynasın, hiç fark etmez. Hedefimiz mutlak galibiyet.

İç sahadaki en büyük itici gücümüz olan taraftarımızın bu maçta da tribünleri doldurmalarını bekliyoruz. Onların da vereceği destekle galip geleceğimize inanıyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

