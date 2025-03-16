Ahlatcı Çorum FK’da, Hasan Ege Akdoğan’ın U17, Coşqun Diniyev’in ise Azerbaycan A Milli Futbol Takımı’na çağrılmasından sonra bir davet de Eren Tunalı’ya geldi. Genç sağ bek, U20 Milli Takımı’na çağrıldı.

U20 Futbol Millî Takımımızın 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da İtalya, 25 Mart Salı günü de Targovişte şehrinde Romanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Ahlatcı Çorum FK’nın genç sağ beki Eren Tunalı da davet edildi. Kadroya çağrılan futbolcular bugün İstanbul’daki Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel’de toplanacak.

13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ara transfer döneminde Bursaspor’dan transfer edilen Eren Tunalı, daha önce 12 kez U18, 1 kez de U20 milli takımının formasıyla maça çıktı. Genç sağ bek, en son U20 Milli Takımı’nın 11 Kasım 2024’te Almanya ile oynadığı maçta ay-yıldızlı formayı giydi.