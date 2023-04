Onbinlere ulaşan haberimize çok sayıda da yorum geldi. Yorumlar gerçekten, “Bir dokunduk, bin ah işittik” dedirtecek nitelikte. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden, özellikle belirli branşlarda randevu almanın güçlüğü biliniyordu da, bu kadar yaygın olduğu tahmin edilemiyordu.

Fatih Uysal’ın talihsiz ölümü ile ilgili yorum-haberimize gelen tepkiler, sorunun artık kangrene dönüştüğünü gösteriyor. Yorum yapan çoğu vatandaş, sıkıntının Başhekim’i, hastane yönetimini, hekimleri ve sağlık personelini de aşarak bir “sistem sorunu” olduğu yönündeki değerlendirmemize de katılıyor.

Yorum yapan Gülbeyaz isimli bir okurumuz, “İki aydır bekliyorum sıra almak için. Keşke bu yazı, birilerinin vicdanına dokunsa artık!” diyerek onbinlerce Çorumlu’nun hissiyatına tercüman oluyor.

HASTANE YORUMLARI

Gazeteniz ÇORUM HABER’in dünkü “Fatih’i kim öldürdü?” sürmanşeti, onbinlerce kişi tarafından okunduğu gibi çok sayıda da yorum aldı.

Yorumlardan bir kısmını okurlarımıza aktarıyoruz:

*

Kafamda ağrı var. Beyin kanaması geçiriyorum sandım. Hastaneye gittim, 6 ay sonrasına randevu verdiler.

Özel Hastane’ye gittim, kadın doktor, “Seninki sinüzit, boş panik yapma” dedi.

İnternetten araştırdım, aynen doğru; kokuda azalma, eğilince ağrı…

İyi ki özel hastaneler var.

Ama, sanki özel hastanelere mi yönlendiriliyoruz?

Sağlıkta eskiyi, 90’ları arıyoruz.

Ferhat Taşçıoğlu

*

Merhum Mehmet Fatih beye Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Bir sağlıkçı olarak yazınızı ilgiyle okudum; satır aralarında çok önemli detaylara değinmişsiniz. Elbette sistemde aksaklıklar var, yoksa, hastane çalışanlarımız, sahada çalışan sağlık personelimiz inanılmaz özverilerle, ailelerinden, sevdiklerinden çaldıkları zamanlarla hizmet etmek için canla başla çalışıyorlar, ama yetmiyor.

Çorum’a değil bir hastane, 10 hastane daha açılsa da durum değişmeyecek, emin olun. Sadece Çorum’da değil, ülkenin her yerinde durum aynı; randevu alınamıyor, muayene olunamıyor, hasta yatakları dolu vs.

Peki çözüm sadece yetkililerin el atmasında mı?

Hayır tabii ki de. İnanın yetkililerin de çaresiz kaldığı durumlar var sistemi kilitleyen…Kötüye kullanımın ve gereksiz kullanımın önüne geçmezsek, durum daha da kötüye gidecek. Sistemi kötüye kullananları takdir etmeyi bırakalım. Bakın çok basit bir örnek; acil servisler akşam olunca insan yığını ile dolu oluyor. Baktığımızda içlerinden birkaçı hariç hiç biri acil hastası değil, poliklinik hastası. Yani normal zamanlarda polikliniğe gidip muayene olabilirler, ya da aile hekimlerine muayene olabilirler.

Randevu alınamıyor evet, ama randevu alıp gelmeyenler ne olacak peki? Ambulans kullanımı keza, yine aynı bilinçsizlikle baş aşağı gidiyor. Halk arasında yaygın bir inanış; “acile ambulansla gidersem sıra beklemem” gibi bir inanış var, inanın öyle değil. Üç gündür başı ağrıyan,1 haftadır beli ağrıyan, gece uykusunda kabûs görüp korkarak uyanan,1 ay önce düşüp bacağı ağrıyan ambulans çağırıp hastaneye gitmek istiyor memlekette ve gidiyor da. Gidince de üst düzey ilgi bekliyor. Maalesef böyle bir şey yok. Hepimiz biliyoruz, orası acil servis ve acil hastalara yardımcı oluyorlar. Ama 1 aydır bacağı ağrıyan teyzem ambulans çağırıp acile gidince, gecenin bir vakti doktor onu yeşil alana alıp bekletince de saydırıyor; “ben ambulansla geldim bekletemezsiniz” diye, “Ama sen acil hasta değilsin ki” diyorlar,anlatamıyorlar…Bu ve buna benzer binlerce örnek verebilirim.

Cemil Çufadar

*

Mehmet Fatih beye Allah rahmet eylesin. Bunun ağır vebali milletvekillerinde. Her on beş günde bir açıklama yapılıyor. 20 doktor atandı, 15 doktor atandı. Peki bu doktorlar nereye atandı? Uzman doktorlar gelince Çorum’da durmak istemiyor, neden? Hasta yoğunluğundan…

İlçelerin kaç tanesinde kardiyoloji uzmanı var? Hemen hemen hiçbirinde yok. Atananlar hep pratisyen hekim, ilçelerin hepsi Çorum merkeze akın ediyor. Hatta çevre illerden, ilçelerden bile geliyorlar.

Randevu alıp gelmeyene de, yasa çıkarsınlar, versinler cezayı.

Ben üç ayda tayini çıkan prof. doktor gördüm. Neden Çorum’da durmak istemiyorlar, bunların sebeplerinin araştırılması gerekir. Sağlık sistemi çökmüş, uzman doktor olmayınca bazı ilaçları yazdıramıyorsun, yazdırsan da eczane vermiyor.

İki gün üst üste ilaç yazdırmaya hastaneye gidiyoruz.

Allah tüm hastalara da sağlıkçılara da yardım etsin.

Muhsin Uslu

*

Ben 2 ay sonraya alacaktım, onu da iptal ettiler.

Sebebi kim veya kimlerse Allah belalarını versin inşallah.

Murat Kaya

*

Sağlıkta dünya bizi kıskanıyordu hani. Güzel binalar yapmakla bu iş çözülmüyor.

Ben 87 yaşında anamı yatırdım, gece lavaboya götürmeye bir personel yardımcı olmadı.

Neymiş, görevleri değilmiş!

Eee torpillileri doldurursanız sonuç bu!

Erdal Kırtepe

*

Hastaneler yaptık diye övünenlere ne diyelim? Kaç aydır randevu alamıyorum.

Çok zor durumda olanlar var, ben dahil…

Bu rahmete kavuşan kardeşimize de Cenabı Allah rahmet eylesin. Amin.

Ali Karaaytu

(Nurdan AKBAŞ)