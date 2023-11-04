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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu çocuk hakkında hemen acil koruma kararı alındığı ve Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aşiret lideri 2 yıl boyunca bir kız çocuğunu istismar etti" haberlerine konu olan çocuk Z.K'nin, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: "Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLDU?

Şanlıurfa'daki aşiret liderinin, 12 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarı gündemi sarstı. 2 yıl boyunca her hafta yaşanan istismara 10 yaşındaki diğer kardeşin de sürekli şahit olduğu ortaya çıkarken, skandalın detayları kan dondurdu. İstismara uğrayan kız çocuğunun 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olması üzerine yaşananlar ortaya çıktı.