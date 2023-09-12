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Çorum Merkez Dutçakallı köyünde ikamet eden, ancak hiçbir arazisi, malı ve geliri olmayan, yıkık-dökük eski bir evde yaşamak zorunda kalan Mehmet Eseroğlu ve eşi Gülkız Eseroğlu, Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi’nde kiralık bir ev buldu.

Aylık 2 bin 500 TL kiraya anlaşan Eseroğlu çifti, hiçbir eşyalarının olmaması nedeniyle hayırsever vatandaşlardan, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

ÇOCUKLAR OKULA GİDECEK AMA…

Bu arada Eseroğlu çiftinin 3 torunu da zor durumda. Anne ve babaları ayrılan çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarının desteğine muhtaç. Büyükbaba Mehmet Eseroğlu ise sadece 65 yaş aylığı aldığından dolayı evinin ve torunlarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Okullar açıldı ancak çocuklar okula gidemiyor. Kıyafet, kırtasiye, ayakkabı, çanta gibi hiçbir şeyleri olmayan çocuklar, büyükanne ve büyükbabalarının da yardımcı olamaması nedeniyle zor durumda kaldı.

2+1,sobalı, bordum katta bir kiralık ev tutan aile, eşya olmadığı için taşınamıyor.

Eseroğlu ailesi, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Muhtarlık veya diğer kurumlar ile hayırseverlerin, kendilerine yardımcı olmasını bekliyor.

Aileye yardımcı olmak isteyenler; 0545 464 83 52 nolu telefon ile ya da Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 15. Sokak No: 24/2 adresi ile irtibata geçebilecek.