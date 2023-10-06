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Aşgın, Sarıarslan Ailesi’ne bu anlamlı hayırlarından dolayı teşekkür etti.

Çeşmenin açılışından sonra ise Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Ganik tesislerinde konuklara İskilip dolması ikram edildi.,

Burada, Selim Sarıarslan ve oğlu Gökhan Sarıarslan başta olmak üzere Ganik yöneticileri konuklarıyla yakından ilgilendiler.

Törene ve yemeğe, Başkan Aşgın, Yardımcısı Turhan Candan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci, bazı daire müdürleri, çeşitli meslek kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, sanayici ve iş insanları, esnaf ve sanatkarlar, gazeteciler katıldı.