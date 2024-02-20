Çok yıllar öncesinde, varmış bir Bilgiç Dede;

Çocuklar takılırmış: “Ey Dede, gönlün nede?”

Dede yanıt verirmiş: “Gönlüm kitaplardadır;

Kitap onu kurtarır, her kim ki çok dardadır.

Okumak, bilgilenmek, kültürlenmek işimdir.

Kitaplar yoldaşımdır, kardeşimdir, eşimdir.”

Böyle diyen Dede’nin, varmış engin kültürü;

Varmış kitaplığında kitabın bin bir türü.

Önceleri Dede’ye diyorlarmış “çokbilmiş”;

Zaman içinde ona “Bilgiç Dede” denilmiş.

Zamanla gerçek adı, unutulmuş böylece;

Kitaplar güneşiymiş, hem gündüz, hem de gece.

Yaşı yetmiş beş ya da, seksene koşmaktaymış;

Yokmuş eşi, çocuğu yalnız yaşamaktaymış.

Başka kimsesi yokmuş, dedenin hayatında;

Tahtı kurulu imiş, gönüllerin katında.

Halka yardımcı imiş, bilgisi, görgüsüyle;

İşleri kolaylarmış, bitimsiz ilgisiyle.

Bir gün akşama doğru, kitaplara dalmışken,

Kendisini kültürün deryasına salmışken…

Kapısı tıkılamış komşu kızıymış gelen;

Akıllı, zeki kızmış, mahallede sevilen.

Babasız bir yetimmiş, iki yaşından beri;

Henüz yedi yaşında, yıldız yıldız gözleri.

Demiş ki: “Bilgiç Dedem, yunaktan geldi anam;

Hava soğuk, üşümüş, ben ona dayanamam.

Ocakta köz kalmamış, seni hep dedem bildim;

Anam aş pişirecek, ateş almaya geldim.”

Bilgiç Dede sevecen tavırla gülümsemiş;

“Köz tavan hani, neyle götüreceksin?” demiş.

“Bir avuç külle… “ deyip ocağın kıyısından;

Çift avuçla kül alıp ve bunun arkasından…

Demiş ki: “Haydi dedem koy avcuma közleri;

Koy da götüreyim ben, memnun edin bizleri.

Dede maşayla közü avucundaki küle;

Koyarak şaşkın halde demiş: “Git güle güle.”

Kız gidince ardından bir eli sakalında;

Düşünüp dalmış Dede, kalarak aklı onda.

“Yetkinim her konuda, ben ki Bilgiç Dede’yim;

Ben bunu bilmiyordum. Bilmem ki ben ne deyim.”

Bu küçük kızdan bile varmış öğreneceğim;

Bilginin sınırı yok, yok başka diyeceğim.”