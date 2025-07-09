Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde organ bağışının önemine dikkat çekmek ve kadaverik organ nakillerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla “Beyin Ölümü ve Donör Bakımı Eğitim Toplantısı” düzenlendi.

Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ve Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu yaptı.

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden koordinatörlerin yanı sıra Çorum’daki kamu ve özel hastanelerden çok sayıda uzman ve asistan hekim, yoğun bakım hemşiresi ve sağlık çalışanı katıldı.



UZMANLAR BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

İki oturumda gerçekleşen eğitimde, “Beyin Ölümü”, “Nörolojik Değerlendirmeler”, “Radyolojik Tetkikler”, “Donör Bakımı” ve “Enfeksiyon Hastalıkları Açısından Donör Değerlendirmeleri” gibi kritik konular uzmanlar tarafından ele alındı.

Konuşmacılar arasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nden Uzm. Dr. Güvenç Doğan, Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmetcan Yeşilkaya, Radyoloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Gurbet Yanarateş, Doç. Dr. Selçuk Kayır ve Doç. Dr. Derya Yapar yer aldı.

“AMAÇ YAŞAMA UMUT OLMAK”

Toplantının temel hedefleri arasında; beyin ölümü tanısının doğru ve zamanında konulması, donör bakımının etik ve bilimsel temellere dayanarak yürütülmesi ve sağlık çalışanları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı. En önemlisi ise toplumda organ bağışı bilincinin artırılarak, kadaverik organ nakli sayısının yükseltilmesi hedeflendi.

Organ yetmezliği yaşayan hastalar için organ naklinin çoğu zaman tek tedavi seçeneği olduğuna vurgu yapılan toplantıda, beyin ölümü tanısı almış bireylerin organlarının, bekleyen hastalar için hayat kurtarıcı olabileceği belirtildi.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, konuşmacılar ve katılımcılara teşekkür edilirken, benzer eğitim ve bilgilendirme toplantılarının artarak devam edeceği bildirildi.